宸曜產品別中以無風扇寬溫影像電腦為最大宗，其次分別為車載式AI邊緣運算電腦、垂直市場應用電腦，這三項產品毛利率皆穩定維持40%以上。以地區別來看，占比最高的美國以直銷模式為主，毛利率高，主要應用為AI自動化及半導體檢測設備；歐洲區占比次高，以經銷模式為主，在經銷商中已累積起良好聲譽，主要應用領域為傳統自動化，軌道交通有幾個較大的業者皆是合作對象；大陸區受惠政策影響，自動駕駛發展快速，以車載邊緣運算電腦為主。

宸曜去年上半年營收達5.9億元，毛利率41%，獲利0.92億元，EPS為4.3元，而公司預計去年下半年經營績效將優於去年上半年，法人預估，去年度EPS將逼近1個股本表現，2023營收及獲利成長持續可期。

美國地區客戶成長速度快，且公司已瞄準進入新應用市場，預計2023年美國成長能達50%以上。大陸市場則因政策尚不明朗，維持保守看法，經濟措施大方向是往內銷市場移動。宸曜短期計畫量產12代產品，且公司在推出12代產品處於領先地位，可於換機潮中大幅受惠。中長期則預計在歐洲及亞洲成立新辦事處，並擴大美國辦公室。2023年宸曜持續研發新產品，布局全球市場，明年整體營收，法人預計將有20%以上成長。