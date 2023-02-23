資深分析師柯孟聰指出，台股上一波新高下跌5960點，現在反彈到0.382位置進行大平台整理，台積電這周守住500元，加上類股輪動格局明顯，大盤指數回檔不深，中小型股小鬼當家，內資引領台股強勢表現。

目前開始進入年報公布期間，加上股東會及股利政策的發佈，由於去年獲利不差，相較於前年股利分配率超過5成，今年還是可以聚焦高殖利率族群，加上股東會過戶日前3個月進入軋空單階段，這些有利大盤彈升，預期短線緩步走高。

大盤在15200～15700點做大平台整理，上面有年線反壓，往上仍須面對長期套牢壓力，加上這波部分族群漲幅相當大，是多頭的變數。

2022年財報是利多，今年第1季財報相對是利空，在第1季財報公布時，也就是第2季一開始相對有挑戰。外在環境部分，美國聯準會還是鷹派，對大盤資金面不利，經過大平台整理後的突破，仍要留意迅速拉回可能。整體而言，各類股都有接棒演出機會，相對為大盤帶來支撐，而台股樂觀氣氛中，仍須注意外在環境及基本面挑戰，漲升過程有沒有失控要特別留意。