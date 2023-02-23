ASRock W790 WS支援DDR5 ECC RDIMM記憶體，最大容量可達2TB，支援PCI-Express 5.0規格，USB4/ThunderboltTM 4接口，以及雙10GbE有線網路。此外，W790 WS採用旗艦規格的伺服器級超低損耗14層PCB與20+2相VRM供電設計，帶來極致性能表現與超凡穩定性，完美勝任內容創作、繪圖渲染或高階工作站等各種高負載運算使用。

外資指出，英特爾推出的Xeon Max的高級CPU，它具有內置的高帶寬內存(HBM)，首次出現在x86架構上，針對內存消耗大戶HPC等應用程序，縮短運算並同時節省能源和成本。

HBM大幅提高了容量和數據傳輸速率，與傳統內存技術相比，HBM具有更高帶寬、更多I/O數量、更低功耗、更小尺寸，可應用於高性能計算(HPC)、超級計算機、大型數據中心、人工智慧/深度學習、雲計算等領域。隨著5G商用到來，存儲數據量激增，市場對於HBM的需求將有望大幅提升。