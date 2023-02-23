太平警分局在太平區農會協助下結合山區產銷班、推廣部及在地果農們辦理一系列「打擊山區犯罪及護農專案」宣導。（太平警分局提供／馮惠宜台中傳真）

台中市太平區太平區頭汴山區面積遼闊，為免偏鄉空屋、工寮成為不法分子使壞之地，台中太平分局首開先例成立「警農聯防群組」LINE群組，邀請在場農民有狀況立即通報。

台中市太平區全區面積有120餘平方公里，是台中市面積第二大的行政區，僅次於和平區，山林地形複雜、隱密性高，太平警分局已於日前執行山地清查勤務及清源專案2.0工作外，近日更在太平區農會總幹事余文欽的大力相挺下，結合山區產銷班、推廣部及在地果農們辦理一系列「打擊山區犯罪及護農專案」宣導。

昨（22）日上午，警分局長蔡慶星特別指派副分局長陳作豪率犯罪預防宣導團成員前往，透過深入解說各類毒品種類、易藏匿犯罪處所等特徵及圖片，讓在場農民們可以成為警方查緝犯罪的最佳幫手。

值得一提的是，太平分局首開先例成立「警農聯防群組」LINE群組，邀請在場農民們及各產銷班幹部加入，如有發現山區內有發現可疑人、事、物，均可立即向警方反映，希望藉此打擊山區犯罪。在場的農民們都非常踴躍加入，並直呼分局的用心。

太平分局長蔡慶星表示，太平區頭汴山區面積遼闊，深山內人煙罕至，隱密性高，導致偏僻山區民宅、空屋、工寮，易成為不法分子所運用，加上去年曾在山區查獲種植大麻案件，希望透過警農聯防，結合在地居民參與，共同打擊山區犯罪，建立安全宜居的生活環境。