大陸外交部長秦剛22日在印尼首都雅加達會見東協祕書長高金洪。秦剛表示，中方堅定支持維護東協中心地位，支持東協堅持戰略自主。雙方也將加快自貿區3.0談判進程，推動《區域全面經濟夥伴關係協定》高品質實施，培育更多經濟增長點。

據大陸外交部網站，秦剛說，今年是大陸國家主席習近平提出建設更為緊密的中國東協命運共同體、共建「一帶一路」倡議10周年，也是中國加入《東南亞友好合作條約》20周年。中方願與東協持續推進「五大家園」建設，不斷充實雙方全面戰略夥伴關係內涵。

秦剛表示，當前，世界經濟復甦乏力，烏克蘭危機延宕，地緣博弈陰霾持續聚集，亞太面臨要和平還是要對抗、要合作還是要分裂的道路抉擇。中方堅定支持維護東協中心地位，支持東協堅持戰略自主、開放包容，不選邊站隊、不針對第三方，願與東協攜手應對挑戰，共同抵制「脫鉤斷鏈」、「設壘築牆」。

高金洪讚賞中方長期以來對東協一體化建設的高度重視和寶貴支持，表示中國是首個加入《東南亞友好合作條約》的大國，也是東協至關重要的戰略夥伴。雙方關係定位實現戰略提升，合作不斷深化，互信持續增強。期待與中方一道，推動東協中國全面戰略夥伴關係邁上新台階，共同維護地區和平穩定繁榮。

雙方表示，將加快自貿區3.0談判進程，推動《區域全面經濟夥伴關係協定》高品質實施，培育更多經濟增長點，共同辦好中國東協博覽會20周年活動。雙方也將有序加快恢復人員往來，促進中國東盟民心相通。雙方還將推動「南海行為準則」磋商取得新進展，為維護南海和平穩定進一步提供制度保障。

同日，秦剛集體會見東協常駐代表委員會成員。雙方認為，中國東協合作互利共贏、富有活力，惠及雙方11國20億民眾，將加強地區永續發展與全球發展倡議對接，辦好中國東協農業發展和糧食安全合作年，拓展旅遊交通、數位經濟、災害應對、清潔能源、醫療衛生、能力建設等各領域合作，促進本地區互聯互通，增強供應鏈韌性。