現年38歲的韓國實力派男星李帝勳，擁有帥氣外表與挺拔身材，過去曾演出《Signal信號》、《我是遺物整理師》、《模範計程車》等多部夯劇，近期又因主演的電視劇《模範計程車2》開出紅盤，而使他人氣再度飆升，並積極登上各大節目宣傳。但本月17日他們受邀登上女諧星李京實所主持的廣播節目《Cultwo Show》時，身為粉絲的李京實不只對他投射愛意，看到李帝勳在劇中脫衣露出結實胸肌及腹肌的畫面，還脫口說出「李帝勳乳溝汗水就像礦泉水」的言論而引起爭議，近日韓國媒體更指稱她有可能得因此承擔刑責。

根據南韓媒體的報導，李京實日前因在節目上看到李帝勳於《模範計程車2》中的肌肉劇照後，忍不住讚嘆說道「把乳溝上流下來的水接起來喝的話就是礦泉水了吧」、「根本是新型的飲水機，李帝勳飲水機」等，雖是對李帝勳身材的讚嘆，卻引發聽眾不適，直指李京實是在對李帝勳言語性騷擾，立即在網路上掀起熱烈討論。對此，電視台SBS已經決定將引起爭議的廣播節目片段從節目中刪除下架，也關閉了回放的功能緊急滅火，但網路上仍罵聲不斷。

而事件延燒幾日，有韓國媒體報導，李京實的這些言論不僅過度投入個人情感，還公然的在訪談中「意淫」李帝勳，儼然構成犯罪，最高可判處2年以下有期徒刑、500萬元韓幣（約新台幣11.7萬元）罰金。但部分網友認為這件事情也沒有嚴重到這種程度，一切都有可能是節目效果，盼外界不要過度解讀。