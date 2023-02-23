國防部近年持續強化與美國軍事交流工作，據了解，相較於過去國軍以排級、連級單位赴美受訓，今年下半年將會以營級單位赴美交流，對此，民進黨立委趙天麟表示，過去可能是必須比較低調、隱晦，人數比較少，現在可望提升到營級，就能有部隊跟部隊之間演訓。國民黨立委江啟臣則說，有助於台灣國防提升的事情，跟其他國家的實質訓練合作都正面看待。

據了解，陸軍第542旅及333旅所屬聯兵營，今年將赴美交流，趙天麟指出，美國國會一個又一個法案的通過，美國政府跟軍方已經獲得授權，可以全面強化跟台灣的關係，在國防方面，過去可能是必須比較低調、隱晦，人數比較少，現在可望提升到營級，就能有部隊跟部隊之間演訓。

江啟臣則表示，有助於台灣國防提升的事情，跟其他國家的實質訓練合作都正面看待，希望花的國防經費都在刀口上，所買的武器都是能用的，除了精良的武器，對的訓練內容也很關鍵。

江啟臣舉例，英國的軍力排名是全世界第5，但他們的部隊人數僅20萬人，台灣卻排名第23，最重要的是訓練，我們不會求戰，但備戰上國防實力，還有能力，的確還有很多的提升空間。