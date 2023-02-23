「望安之星」交通船在馬公市南海交通船碼頭舉行交船首航典禮，活動由縣長陳光復、議長劉陳昭玲、望安鄉長許賢德共同主持，見證並分享新船帶來交通便利的喜悅。（張茂雄攝）

攸關離島望安、將軍人、貨對外輸運的「望安之星」新交通船， 23日在馬公市南海交通船碼頭舉行交船首航典禮，活動由縣長陳光復、議長劉陳昭玲、望安鄉長許賢德共同主持，現場七美鄉長呂啟進、望安議員陳佩真、望安鄉代表、村長齊聚，一起見證並分享新船帶來交通便利的喜悅。

隨後陳光復浩浩蕩蕩帶領望安、七美的民意代表，以及媒體記者進行首航儀式，望安之星在碼頭鳴炮擲吉後啟航望安，並在將軍村、潭門港碼頭開放參觀，望安鄉親參與踴躍人潮擠滿碼頭，一起為各離島間的交通新氣象許下新願景。

望安之星新建交通船是由交通部補助辦理，斥資8500萬元精心打造，總噸位99噸、全長27.12公尺、船寬5.84公尺、吃水深度1.90公尺，柴油主機引擎2具，馬力高達1450HP，最大船速可達21節，巡航船速16節，可乘載旅客99人，為一艘客貨兩用船。

望安鄉長許賢德表示，望安之星是他在前一屆積極爭取，經交通部在108年核定通過預算興建，基於便利望安各離島交通、醫療及安全等考量，期間承蒙縣長陳光復、議長劉陳昭玲及議員陳佩真等極力協助爭取，表示感謝。該船委由澎湖縣車船管理處協助辦理招標，由十二海浬造船技師事務所設計、監造，由高雄市久慶造船股份有限公司承造，並於112年2月23日依約完成交船。