由金超群、范鴻軒、何家勁主演的《包青天》1993年首播，在亞洲各地都掀起一股「包青天熱潮」，在香港TVB播出時，還創下87%的超高收視率，也順勢捧紅3位主角，及當時還算新人的宋達民、宋逸民、焦恩俊等人。今(23日)稍早，何家勁發文首吐當年拍攝秘辛，指當年《包青天》本來只計畫拍10集，未料最後在一年內拍了236集，等於幾乎1天就要拍完1集，演員們為此沒日沒夜工作，攝影棚門口還放了7張躺椅，供演員打點滴或暈倒時使用，現在想來確實有些誇張。

63歲何家勁近年將重心移往大陸，轉戰食品業粗估累積至少上億身家，近年他更在微博暗示已經當爸生女，但沒透露孩子的媽是誰。今稍早，他發文回憶當年讓他走紅的《包青天》，表示通常1集戲的拍攝時間需要3到4天，但《包青天》當年創下了約1天半左右就拍好1集戲的紀錄，「可想而知，當時這個電視劇裡面的所有演員過的是什麼日子。就是沒日沒夜的幾乎每天不眠不休在幹，攝影棚門口每天放著七張躺椅供我們隨時打點滴和隨時暈倒時用」。

金超群主演的《包青天》當年紅遍大街小巷。（圖／中時資料照片）

何家勁回憶說，當時雖然過得很辛苦，但每個人都像打了雞血一樣，「天天難過天天過！夜夜難熬夜夜熬！」得到收視第一就是大家最好的強心針，每天繼續撐著上工，當年他飾演的展昭看似帥氣，「我的角色擔起了劇中許多武打動作，一年裡傷也不少，骨折爆炸腰傷手背打進鋼釘在今天看來已經不值一提！」

何家勁演出的「展昭」人氣超旺。（圖／中時資料照片）

多年過去，何家勁表示，唯一不變的是戲中鐵三角他和金超群、范鴻軒一輩子的情誼，三人因這部戲獲得名利，也撿到像親兄弟一般的好朋友，「兩位哥哥目前也在半退休優悠的狀態，而我則轉戰商場！和朋友成立了勁家莊健康食品公司！」今年年中他邀金超群、范鴻軒到惠州聚聚，順便可以參觀何家勁的工廠，令他相當期待，網友見此回應：「最愛的就是您演的展昭」、「90後報到！90後也期待看到三位老師聚首」、「哇哇哇，期待你們見面」、「這部經典劇是很多人的白月光，期待鐵三角三十年後再聚！」。

何家勁坦言當年因演出展昭吃了不少苦（右圖右為金超群、左圖左為宋逸民）。（圖／中時資料照片）