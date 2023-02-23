車子借別人開卻遭開罰單，未來可線上申請歸責。(公路總局提供)

車子借給朋友開，發生違規後收到罰單，卻得臨櫃申辦證明自己不是實際駕駛人，超麻煩！公路總局表示，這類例子每年超過20萬件，為了便民，未來可線上申辦，不用親自跑一趟裁決所。

目前交通違規案件類型主要分兩種，一種是「經警察攔查舉發」，另一種是「逕行舉發」；其中，逕行舉發無法得知實際駕駛人是誰，所以警察機關會將舉發通知單寄給車主。如果車主不是實際駕駛人，現行方式是，車主須提供相關證據（車主身份證件、實際駕駛人駕照、違規通知單、採證照片及其他佐證等），填妥申請書後至管轄監理（裁罰）機關，辦理「歸責駕駛人」，逾期將不予受理。例如台北市應到案處所是「台北市交通事件裁決所」。根據公路總局統計，每年申請歸責成功件數約20餘萬件，案件逐年增長。

為了使民眾更便利申請交通違規歸責實際駕駛人，公路總局公路總局即日起在監理服務網推出「違規歸責駕駛人」線上申辦功能，車主可透過網路直接申請，不需要臨櫃申辦。

民眾申辦交通違規歸責，只要至「監理服務網」：https://www.mvdis.gov.tw/，登入會員後，點選「交通違規」項目下「申辦歸責案件進度查詢」，填妥相關欄位，上傳所需證件、舉發通知單及相關佐證後，即完成申請程序，後續會有專人處理，簡便快速，不用出門就能輕鬆搞定。

另現行向管轄監理（裁罰）機關申辦後無法及時掌握辦理情形，未來透過「申辦歸責案件進度查詢」功能，即可掌握案件辦理進度，且案件申辦完成後也會主動以電子郵件通知。