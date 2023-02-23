日系外資表示，在去年8月時就預估數據中心半導體產業將在今年第一季出現週期底部，信驊預計第一季營收將季減少30%，主要是因為美國雲端客戶削減訂單所致。預計信驊2023年BMC(遠端控制晶片)出貨量將下滑10~15%，但營收將成長2%。

日系外資表示，預估數據中心的衰退已接近尾聲，主要是考慮自2021年第四季高峰以來的周期，但並不同意信驊的BMC調整即將結束，預計信驊此波調整會在第二季末結束，營收可能在第一季或上半年觸底，現階段重申買進評等、目標價3000元。

另一家日系外資表示，針對2023年，信驊管理階層對近期需求保持保守基調，主要是因為大陸、美國客戶預計疲軟將持續到上半年。信驊大陸客戶自去年7月以來需求變得低迷，其僅占整體營收的3~5%(2022年上半年為25~30%)，但好消息是，大陸的需求可能會在第一季度觸底反彈，至於美國超大規模企業，需求自去年11月開始轉弱，其中一些客戶手頭庫存過剩，話雖如此，信驊依舊維持全年營收年增10%，主要受以下推動因素包括規格升級、mini-BMC的採用率提升、以及AV自駕商機，但考慮代工成本上漲和mini-BMC出貨比重增加下，預計毛利率將落在63~65%之間。信驊維持其2023年250萬套的mini-BMC出貨量目標，但看好其第三季將獲得新客戶。現階段信驊維持優於大盤評等。