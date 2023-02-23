近期台灣又出現雞蛋漲價、缺雞蛋的現象，引發民怨。台南市前議員謝龍介侄子謝克洋PO出一名在台中經營早餐店的網友提供的叫貨單，顯見不只雙北缺蛋，台中也缺。謝克洋更以此事打臉日前稱每天都吃到蛋的藝人炎亞綸。

謝克洋今(23)日發文指出，有位在台中經營早餐店的店家提供叫貨單，且該店家透露，本來11月的時候向廠商叫蛋，都能叫足15公斤，一公斤價格82塊左右，現在叫貨都叫不滿15公斤以外，價格上漲到85塊。

該店家也提到，過去還能夠挑選蛋的大小，現在都是廠商自動分配，但小店家生意不好做，價格也不敢隨意調漲，「希望克洋你能幫忙把這件事宣傳出去，不是只有雙北缺蛋，連其他地方都面臨一樣的困境」。

由於炎亞綸日前針對缺蛋荒一事稱「啊我最近每天都吃到蛋，是不是幻覺啊？」並對於許多藍營民代分享超市買不到蛋的照片諷刺稱「啊就故意的啊～怎麼不拍自己的存摺然後說，全台灣都沒錢？」謝克洋也藉此打臉炎亞綸，更以「在那叫什麼，炎亞綸就說沒有缺蛋，你們不是缺蛋，是缺一個幻覺啦！」狠酸炎。