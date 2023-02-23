前民進黨不分區立委、前桃園市資訊科技局長余宛如今挺著孕肚正式宣布參選立委，將投入桃園市第四選舉區立委選戰，若獲提名，將對戰現任立委、國民黨籍的萬美玲，民進黨多位女性立委也送上新生兒用品、托腹帶表達祝福。余宛如表示，桃園需要系統性的改革，不是只會綁樁的大議員，將提出更多優質政策。

余宛如正式宣布投入選戰，民進黨立委蘇巧慧、林靜儀、陳靜敏、林楚茵、賴品妤、湯蕙禎都到現場支持。余宛如表示，去年底九合一大選民進黨大敗之後，黨內士氣一度低迷，地方支持者非常焦慮、更為找不到挑戰現任藍營立委的戰將而憂心。

余宛如說，自己參加黨主席賴清德黨員座談會後深受感動、決心承擔。因此第一時間宣布參選，相信有她的參與跟投入，總統大選時能團結基層、號召年輕選民，守護台灣自由民主。

余宛如也在記者會中表示，她的第一個政見，就是提出所得稅教育學費扣除額從2.5萬提高到10萬，這個數字已經很多沒有更動了，要減輕三明治世代的負擔。

未來投入大選，將對決地方實力雄厚的藍營立委萬美玲，余宛如表示，桃園現在快速轉變，民眾對於未來立委有很多期待，桃園不需要只會綁樁的大議員施一些小恩小惠，而是需要立委規劃、爭取系統性的改革，自己未來也會提出更多好的政策，幫助桃園區以及全國民眾迎來更好發展。

林靜儀指出，看到她這樣大著肚子要來參選立委，如果一位女性在生命挑戰不需要犧牲任何一刻，那代表國家更友善對待婦女權益，一個有孕在身的婦女，想要從事工作可以得到社會支持，就代表我國在婦女工作權益議題上更為進步。

對於余宛如將挑戰艱困選區，蘇巧慧表示，第九屆的不分區立委都在上次九合一大選、補選戰役甚至是下一屆大選，都將投入選戰，接受選民檢視，代表民進黨提出不分區人選確實優秀、也有決心投入艱困選區開疆闢土，跟國民黨柿子挑軟的吃，這是最不一樣的地方。