據美國之音報導，加拿大國防部當地時間週三（2月22日）表示，加拿大意識到中方最近的空中和海上監視企圖，並自去年以來挫敗了這種努力。此前一家報紙報導了秋季在北極發現的中方浮動裝置。

一個疑似中方偵察氣球在本月早些時候被擊落之前飛越了美國和加拿大；這一事件衝擊了北京與西方之間本已緊張的關係，並加劇了有關北美安全的討論。

據加拿大《環球郵報》（The Globe and Mail）週二報導，加拿大武裝部隊（CAF）去年在北極發現了中國大陸的監測浮標。這是加拿大發現安全威脅早期努力的一部分。加拿大國防部發言人拒絕提供細節，但表示當局知道中方試圖使用雙重用途技術進行監視；這些技術可以同時具有商業和軍事用途。

這位發言人說：「加拿大武裝部隊充分意識到了中國最近在加拿大領空和海上進行監視行動的努力，」並補充說，自2022年以來，加拿大武裝部隊已制止了監視加拿大領土的企圖。

中國大陸駐渥太華大使館沒有立即回復置評請求的電子郵件。

上週末，中方最高級別外交官王毅表示，美國對氣球事件的處理是「難以想象的」和「歇斯底里的」，這是一種違反國際準則的「荒謬」行為。