蛋價上漲雞蛋供應不穩，缺蛋問題長期無法解決，農委會主委陳吉仲則樂觀表示，是受到禽流感衝擊，3月雞蛋產量逐漸恢復，對此，國民黨立委廖婉汝表示，農委會一味的用補貼的方式，沒辦法解決問題，要有方法和策略，而不是一句話補助就好。

廖婉汝指出，蛋價居高不下不僅是台灣問題，但農委會就說下個月就能解決，實際上農委會沒有真正了解缺蛋問題在哪裡，一味的用補貼的方式沒辦法解決問題。

廖婉汝說，缺蛋全世界都一樣，原物料高漲、禽流感等問題，飼料高漲蛋農也會慢慢節制養雞的數量，現在連雞糞都要求他們處理掉，一個卡車就要7、8萬，養雞量就會減少雞蛋的數量，這些都要去面對，不是僅補貼可以解決，最重要當全世界都這樣，不能抑制蛋價。

廖婉汝表示，蛋是每天都有需求，有市場機制應該尊重，屏東縣很多養雞場指出，政府叫我們不要漲價，那乾脆不要養，就沒辦法呈現一定水準，重要的是補助的對不對，應該補雞蛋農的需求，不要刻意抑制蛋價的高漲，補貼運輸成本也無關緊要，要有方法和策略，而不是一句話補助就好。