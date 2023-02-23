警方共起出939克毒品，樣式相當豐富，包括安非他命、卡西酮、K他命等毒品，且毒品還囂張地用塑膠盒一盒一盒裝起，完全沒有要掩飾的意思。（苓雅分局提供／楊舒婷高雄傳真）

苓雅分局年初獲報30歲的傅姓男子擁有槍枝，待時機成熟時，21日警方南下到屏東萬丹鄉上門逮捕，攻堅進民宅後發現現場除了傅男外，還有30歲的同夥范姓男子、35歲王姓男子、27歲林姓女子、23歲張姓女子；並在現場起出3把空氣長槍及毒品安非他命、卡西酮、K他命等毒品。全案調查後，依毒品危害防制條例罪嫌移送屏東地檢署偵辦。

苓雅分局日前接獲線報得知傅姓主嫌擁槍自重，於是布線進3個月，待時機成熟時向屏東地院聲請搜索票，並於21日進行攻堅，殺得犯嫌措手不及，本以為只是要逮捕擁槍自重的傅男而已，沒想到在現場另有4名同夥，警方進行攻堅時，對方一群人嚇到不知所措，拼命地往民宅上奔跑，這荒唐的場面讓警方笑說「有通緝的也跑，沒通緝的也跑，也不知道在跑什麼」？

除了民宅內人數眾多外，毒品也相當多，共起出939克毒品，樣式相當豐富，包括安非他命、卡西酮、K他命等毒品，且毒品還囂張地用塑膠盒一盒一盒裝起，完全沒有要掩飾的意思。

另外，槍枝部分經初步檢測後未具有殺傷力，所以全案依品危害防制條例罪嫌移送屏東地檢署偵辦。