大陸國務院國有資產監督管理委員會主任張玉卓表示，2023年全年主要目標任務包括推動中央企業利潤總額增速高於全國GDP增速，力爭取得更好成績；去年全年，大陸中央企業實現營業收入39.6兆元（人民幣，下同），同比增長9.1％；實現利潤總額2.6兆元，增長6.2％；上繳稅費2.8兆元、增長19.3％。

張玉卓23日在新聞發布會上指出，，2023年重點工作包括九個方面，分別為，一是扎實推進提質增效穩增長、全面加快建設世界一流企業、開展新一輪國企改革深化提升行動、加大科技創新工作力度、加快促進產業體系升級發展、更好促進加快構建新發展格局、有效防範化解重大風險、健全以管資本為主的國資監管體制，以及加強黨對國資央企工作的全面領導。

張玉卓稱，堅持穩字當頭、穩中求進，聚焦國家重大專案等擴大有效投資，提振市場信心，跟蹤研判形勢，優化經營策略，積極促進穩增長、穩就業、穩物價。

他還說，要著力完善中國大陸特色國有企業現代公司治理，推進分類改革，深化三項制度改革，積極穩妥深化混合所有制改革，打造現代新國企，促進國企民企協同發展。

此外，還要以新型舉國體制鍛造國家戰略科技力量，積極承擔國家重大科技專案，實施千家創新型國有企業培育工程，健全科技激勵政策，提升企業創新能力和核心競爭力，培育創新型國有企業。

張玉卓表明，把發展經濟的著力點放在實體經濟上。以市場化方式加大專業化整合力度，在推進新型工業化、建設現代化產業體系上發揮領頭羊作用；增強重要能源資源支撐托底能力，全力推動重要能源、礦產資源國內勘探和增儲上產，推進油氣資源進口多元化

張玉卓還稱，強化資產負債率剛性約束，確保高負債、高風險企業資產負債率有明顯降低，抓好房地產、金融等領域風險防範應對，加強合規管理體系建設和流程管控，從嚴抓好安全生產管理，積極應對「黑天鵝」、「灰犀牛」風險，牢牢守住不發生系統性風險底線。

他也強調，要推動國資監管體系與企業公司治理更好銜接，增強國資監管協同效應，加強資訊化建設，突出智慧化監管，提升服務央企改革發展效果，發揮國有資本投資運營公司作用，放大專業化體系化法治化監管優勢，增強國有資本整體功能。