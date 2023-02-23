郭子乾（右一）與温貞菱在節目《誰來演戲之圓桌對談》中分享拍攝時的心路歷程，左為主持人王琄。（鏡電視提供）

男星郭子乾在時代劇《茶金》的演出讓人印象深刻，精湛演技更入圍金鐘獎最佳男演員，他和演出《斯卡羅》的演員温貞菱一同接受鏡電視節目《誰來演戲之圓桌對談》，分享演時代劇的心得。

郭子乾直率說，演時代劇跟一般現代劇並沒有太大的不同，「就是把角色的功課做好，因為這就是表演，就像我早期從工地秀、選舉秀開始，我同樣全力演出」，怎知話才剛說完，一旁温貞菱立即舉手發問：「請問工地秀是什麼？」逗得郭子乾與主持人王琄大笑，直呼：「這就是時代差異。」

時代劇簡單來說就是劇情跟現代有一段很長的距離，可能是50年前、100年前或是更久。大多數的人可能會認為演員在詮釋角色上會較為困難，不過郭子乾說，製片公司多會動用大量資源營造出時代感，不論是場景、服裝、燈光等，「演《茶金》時，我只要穿上西裝，我就是1950年代的大老闆，我進入片場的那一刻起，我就回到那個年代。」

温貞菱則是分享演出《斯卡羅》的「蝶妹」時，必須在4、5種語言中轉換，直說最難學的應該屬排灣族語，「背台詞時我一定要知道那些字句是什麼意思，然後直接把情緒加在上面，這樣在真正演出時才不會忘詞或是情緒不對。」該集將於本周六（25日）晚間10點30分於MOD 508台及YouTube鏡新聞頻道播出。