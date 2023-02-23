此併購案包含了智慧財產、產業專業能力以及超過40名的具專業技術的員工，主要著重於支援趨勢科技的資安平台策略。透過此次併購，趨勢科技將能擴大其原本超過3000多人的研發團隊，同時也在印度班加羅爾(Bangalore)增加一個新的研發中心。

未來，託管式服務供應商(MSSP)將有機會擴大自己的策略性資安營運中心(SOC)服務，藉由減少技術廠商的數量來簡化其底層資安產品的複雜性。至於趨勢科技的企業客戶，則將受惠於一套全方位的延伸式偵測及回應(XDR)與事件回應協調平台，讓分析人員發揮最大生產力，緩解資源不足的問題。

Gartner指出：「隨著終端客戶及服務供應商等買家持續不斷進行廠商/供應商整合，買家將尋找最佳套裝與整合式解決方案，而非最佳單一面向解決方案。因此受到青睞的技術廠商，將是能與環境內其他IT及資安技術/工具輕鬆整合的廠商，以便在應用情境當中獲得成果。」

趨勢科技營運長Kevin Simzer表示：「我們很高興歡迎Anlyz團隊加入趨勢科技的大家庭，我們將一起共同提升SOC成效，減輕技術與資源的負擔。我們看到企業在市場壓力下已迅速跨越單一面向產品的實驗階段，反而更喜歡平台所提供的廣度來支援廠商整合，實現最大的投資報酬與效率。」

Anlyz的主要專長是資安協調與案件管理，為MSSP提供強大的SOAR功能在多家客戶之間管理事件回應流程。此外他們也提供聰明的記錄檔彙整，採用高效能的可擴充架構，從各式各樣的資料來源與資安解決方案擷取及充實資料。趨勢科技將運用 Anlyz的SOAR解決方案以及豐富的產品連接器來延伸其現有平台，提供額外的整合與自動化選項來配合客戶的IT生態系。