下半季賽程還沒開始，老鷹率先做出人事異動，將總教練麥克米蘭（Nate McMillan）的烏紗帽給摘了，暫由助理教練普朗提（Joe Prunty）代理職務，老鷹近期有意尋找新任教頭，而今（23）日傳出一位競爭人選，根據NBA記者史坦（Marc Stein）報導，前塞爾提克總教練烏度卡（Ime Udoka）也成為了老鷹鎖定的目標。

老鷹目前以29勝30負排在東區第8位，但距離後頭的巫師、暴龍不到2場勝差，據《ESPN》記者沃納洛斯基（Adrian Wojnarowski）引述消息人士指出，老鷹原本計畫在今年休賽季開除麥克米蘭，不過高層認為還有時間挽回局勢並搶進季後賽，所以決定現在做出改變。

沃納洛斯基表示，老鷹對於新任總教練有要求，除了善於培養球員、具有責任感外，也必須得把老鷹攻防效率提升至聯盟前10名，此外沃神也點出了幾位候選人，前爵士總教練史奈德（Quin Snyder）、公鹿助教查爾斯李（Charles Lee）及勇士助教艾金生（Kenny Atkinson）皆為老鷹考慮人選。

老鷹目前進攻、防守效率值分別排在聯盟中後段班的第16、21位，烏度卡雖然只執教塞爾提克1個賽季，但去年綠衫軍攻防效率正好都排前10位，防守效率更是高居聯盟榜首，頭一年擔任總教練，烏度卡就將塞爾提克帶到總冠軍賽的舞台，不過卻在本賽季前，烏度卡因為傳出與球團的女性員工發生不正當關係，違反了球團規定而被禁賽。但日前有報導指出，塞爾提克決定將臨時總教練馬祖拉（Joe Mazzulla）扶正之後，就已經與烏度卡切斷關係，許多球隊希望簽下這位新生代軍神，卻深怕輿論壓力而遲遲不敢出手，期待重新振翅的老鷹是否願意承擔風險仍是未知數。