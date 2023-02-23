據香港文匯網報導，近日，深圳地鐵全網客流達到848.73萬人次，創最高紀錄，展現出深圳經濟活力與動能。2月22日，在深圳地鐵舉辦的「2023年大灣區金融論壇暨TOD商辦資產簽約儀式」上，經濟學家、TOD專家、知名金融機構等齊聚論壇，共繪「軌道＋金融」生態圈下的TOD商辦資產發展藍圖。據悉，到2035年，深圳將全面建成2000多公里的軌道交通網路，帶動千億級（人民幣）的軌道交通產業鏈投資。

經濟學專家樊綱以《新時代的中國金融高質量發展》為主題，為現場嘉賓重點解讀了未來深圳金融及產業的新機遇、新使命。他表示，「軌道＋」力量的支撐和參與，將會給深圳總部經濟等經濟形態帶來新的可能。

TOD專家朱曉兵以《對話城市TOD資產新價值》為主題，介紹了國內外TOD實踐，解讀TOD商辦資產的功能、業態、模式和發展方向。他認為，基於「軌道＋物業」模式形成的TOD商辦集群效應將大力助推經濟高質量發展。

報導稱，深鐵集團探索「軌道＋物業」模式創新升級，從TOD單體開發的1.0模式迭代迎來TOD產城融合4.0模式，助力城市格局升級。深鐵集團黨委書記、董事長辛傑介紹，目前，深鐵已形成以福田區車公廟樞紐（深鐵置業大廈）為軸心，輻射核心商務區的商辦物業版圖。到2035年，深圳將全面建成2000多公里的軌道交通網路，推進軌道交通樞紐與周邊用地協同開發，並將帶動千億級的軌道交通產業鏈投資。

9家企業入駐深鐵TOD商辦

目前深鐵集團正以「軌道＋物業」模式打造出多元業態複合的立體微縮都會，吸引更多總部企業、資源入駐深圳的同時，推動高水平樞紐城市建設。在活動現場，深鐵前海時代廣場、深鐵前海樞紐、SIC超級總部中心、深鐵登良東等TOD商辦項目重磅亮相，並與東莞銀行、瀘州老窖、光大同創新材料、中國鐵設、交控科技等9家知名企業集中簽約，充分發揮商辦集群效應，以「軌道上的都市圈」賦能經濟高質量發展。

其中，深鐵前海時代廣場緊鄰前海灣，與鯉魚門地鐵站無縫銜接，已呈現CEO公館、國際都薈住宅、前海深港基金小鎮等多元業態，是集住宅、酒店、商業、國際公寓、總部中心等全場景切換的TOD超級綜合體項目，計劃於年內入市。同樣將於今年入市的深鐵前海樞紐依託前海綜合交通樞紐五條軌道路線的超強交通優勢，無縫融合商業、辦公、居住、酒店等功能，將打造成一流TOD樞紐綜合體項目。