年邁馬爾濟斯突走失，員警立即送至動物醫院安置，飼主見牠平安無事，頓時喜極而泣。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

高雄昨日上午有一隻年邁的瑪爾濟斯「納豆」獨自在路上穿梭，里長見納豆穿漂亮紅色衣服、佩帶藍色項圈，驚覺是走失報警。員警先將納豆帶到動物醫院掃晶片，卻一無所獲，只好暫時住宿在動物醫院裡。飼主陳姓婦人下班回家時，發現納豆不見了，到派出所求助。員警聽聞立即帶陳婦到動物醫院，陳婦見納豆平安無事，頓時喜極而泣。據悉，納豆已16歲，疑自覺年限已到，擔心主人會傷心，才會趁陳婦上班門沒關好之際，默默離開。

22日上午8時許，納豆突然獨自出現在十全一路慢車道旁，里長見牠穿漂亮紅色衣服、佩帶藍色項圈，身後卻無人相伴，驚覺是走失犬，擔心毛小孩會遭到車輛波及，立即報警求助尋找主人。

三民第一分局十全派出所獲報，立即派員警將納豆帶回，員警帶回後，將牠送往動物醫院掃描晶片，但都一無所獲，納豆沒有晶片無法找出飼主，員警一籌莫展下，只好先將牠暫時住宿在動物醫院裡。

一個半小時後，陳婦著急跑到派出所，向員警表示自家毛小孩自失，想詢問是否有人撿到，並說出毛小孩的特徵，稱是高齡16歲名叫納豆的馬爾濟斯犬、左眼有白內障，員警一聽立即帶陳婦到動物醫院，陳婦見到納豆後，納豆也認出陳婦，一直搖著尾巴，陳婦見納豆平安無事，頓時喜極而泣，將牠擁入懷中。

據悉，陳婦與母親同住，見母親年邁，擔心工作疏於陪伴，於納豆出生1個月後將牠帶到家中照護，在陳婦無微不至的照料下，納豆也活到高於平均壽命的15歲，但在納豆年邁加上疾病纏身，疑似牠自覺年限將至，擔心主人會傷心，才會趁陳婦趕著上班門沒關好之際，選擇默默離開。