陳美秀拿起蛇來處變不驚，她直言只要了解蛇的習性，比牠冷靜，自然不會受傷。（蔡雯如攝）

民眾遇蛇總是避之唯恐不及，新北市最資深動保員陳美秀遇蛇卻處之泰然，因為她已有11年職涯歷練，捕蜂抓蛇作業2018年回歸動保處後，她約捕獲600隻蛇，她職涯期間曾遇上臭青母、南蛇、龜殼花、眼鏡蛇等蛇類，更曾捕獲約2公尺的大南蛇。陳美秀表示，她從事動保員前不曾見過蛇，一開始也會懼怕，但了解蛇習性後，徒手抓蛇也不會懼怕。

新北市府2018年7月將捕蜂抓蛇業務移交至動保處，目前轄內外勤動保員約有22名，若接獲捕蛇通報，通常以2人一組出動，一人拿蛇夾或蛇勾，一人拿蛇籠，合力抓捕，由於動保處是24小時接受通報，市府也委託民間單位處理下班時段的緊急救援和補蜂抓蛇任務。

陳美秀目前在板橋動物之家服務，為新北市最資深動保員，她為了替動物救援貢獻一份力，決定投入動保員工作，雖然她有飼養寵物，剛開始仍會恐懼蛇類。「因為不了解而懼怕，其實動物也會害怕人類。」陳美秀說，她從事動保員前，完全沒看過蛇，也沒想到會有那麼多蛇可以抓，但動保員需要接受動物習性的教育訓練，漸漸地不再怕蛇。

陳美秀職涯至今約捕獲600條蛇，每年也會參與動保處捕蜂捉蛇的教育訓練，陳美秀表示，動保處接獲捕蛇的地點百百種，馬桶、陽台、車引擎等都有，只要有老鼠洞或孔洞的地方，蛇幾乎鑽得進去，尤其夏季時獲報數量最多。

陳美秀捕抓百隻蛇類，令人震驚地是她至今未被蛇咬傷過，「需要比蛇還冷靜！」陳美秀說，蛇類不會主動攻擊人，雖然捕抓過程，蛇會緊張示威，但她也會給蛇冷靜空間，等牠放鬆警戒後，再拿出近1公尺的蛇夾，與同事配合，順利捕抓。

陳美秀強調，一開始就要設定蛇類是毒蛇，不過她根據經驗一看蛇類的花紋、紋路，就可得知種類和習性。

陳美秀回憶職涯最難忘的經歷，她說，她在約3、4年前曾接獲民眾通報，對方住家陽台出現身長約2公尺的大南蛇，目測與男子手臂一樣粗，南蛇受驚嚇後逃竄衝撞速度相當快，差點就被咬到，所幸經多年訓練後，她最終也順利捕抓。

另外，她也曾前往三峽養雞場捕蛇，發現現場是1公尺長的保育類黑眉錦蛇，憑藉著多年累積捕蛇經驗和課程知識，最後順利以徒手捕捉。

陳美秀說，同事這幾年發現最稀罕的蛇類是「泰雅鈍頭蛇」，這是2015年才被發現的物種，該蛇無毒性，眼睛、身體顏色偏黃，身體帶有破碎橫斑紋，像是這種原生蛇種，動保處都會選定無人山區野放，只有寵物蛇才會帶回安置招領。

動保處指出，新北市汐止區、三峽區和新店區鄰近山區，接獲通報數量以這三區數量最多，提醒民眾遇到蛇後，除了需通報市府，也須保持距離、緊盯蛇類動向，不要隨意攻擊蛇類，若蛇真的被驚嚇，牠也會把身體拱起來、吐舌信，這時就不要再繼續靠近。

另外，若在步道遇到蛇類時，可以默默觀察蛇類動向，勿太靠近，並從旁經過，若蛇已出現嚇阻訊息，民眾可以選擇折返，由於蛇不會追人，民眾也無須擔心轉身離去時，蛇會追上攻擊。