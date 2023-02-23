Grace和藝人阿翔(陳秉立)婚後育有2女1子，時常透過社群分享育兒及日常點滴，日前透露陪老公到醫院做健康檢查，未料檢查報告出爐，紅字竟是「太少曬太陽」，對比常跑外景的老公，讓她直呼無法理解。

Grace表示老公阿翔3年未健康檢查，前一晚便陪同入住院方合作的飯店，沒想到阿翔似乎年紀有了，心情居然格外緊張，接著指出他雖個性堅強，但若遇到要扎針或清腸，就會緊張到語無倫次好幾天，忍不住詢問：「是否男人都這樣啊」，好在結果出爐健康無虞，讓夫妻倆都鬆了一大口氣，不過還是忍不住偷爆老公阿翔的料：「每次健檢或看醫生都會默默許願，天公伯啊如果沒事，我明天開始一定會好好保養自己的」。

Grace指出老公除了太乾太瘦之外，還有一項檢查結果顯示紅字，居然是「太少曬太陽」，讓醫師不禁懷疑阿翔是否出外景都擦防曬?因此要求Grace要幫他多補充維生素，並且給予飲食方面建議，對此，Grace表示：「有人明天以後要開始吃醫生說的糙米飯了」，更不忘對老公喊話：「辛苦了，家裡的大樹頭，要永遠健康喔」。

對此，網友紛紛留言：「可以適量補充健康產品」、「肯尼不是有主持綜藝大集合？居然被說很少曬太陽」、「原來缺維生素D， 跟膚色也沒什麼關係」、「開始每天拉著他去曬10分鐘太陽」、「請他去陽台罰站」、「翔哥太瘦了要多吃一點」。