彰化縣環保局每月配合中南區聯合稽查結合科技執法加強取締不法，截至2月查獲6起違規情事。（彰化縣環保局提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化縣環保局每月配合中南區聯合稽查結合科技執法加強取締不法，截至2月查獲6起違規情事。（彰化縣環保局提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化縣環保局每月配合中南區聯合稽查結合科技執法加強取締不法，截至2月查獲6起違規情事。（彰化縣環保局提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化縣環保局每月配合中南區聯合稽查結合科技執法加強取締不法，截至2月查獲6起違規情事。（彰化縣環保局提供／吳敏菁彰化傳真）

近日受東北季風挾帶境外汙染物影響，中部地區空氣品質達「橘色提醒」或「紅色警示」等級，彰化縣環保局每月配合中南區聯合稽查結合科技執法加強取締不法，截至2月查獲6起違規情事，並依空氣汙染防制法加重裁罰62萬5000元以上罰款。

彰化縣環保局長江培根表示，縣內26個鄉鎮市共布建500台感測器，即時且有效地監測城市中空氣品質狀況，透過物聯網的應用，強化智慧稽查，藉由監控汙染熱區、事件通報、汙染溯源，提供環境執法稽查應用，並提早執行空品不良預防應變措施。

這波境外汙讓連日來空氣品質惡化，不少人流淚、過敏，減少出門，彰化縣環保局也馬不停蹄，加強執法的力道，通知縣內前72大公私場所執行空汙自主管理或友善降載，並通知營建工程工區內裸露地加強灑水、出入口及周界進行洗掃街加強作業等防制措施、廟宇則加強環保祭祀作為，派員稽查公私場所防制設備、在車流交會重要路段進行車輛怠速稽查並進行街道洗街作業，減緩空氣品質進一步惡化。

彰化縣環保局這波分別查獲5家大型公私場所違反空氣汙染防制法，包含未依許可超量運作、防制設備未依許可操作、堆置物料於建築物內開口未隨時保持關閉及運輸車輪未使用洗車設備致泥沙汙染路面等違規情節，另1處營建工地車行路徑粗級配厚度不足致影響防制效果等缺失，環保局將依空氣汙染防制法加重處分，共計將處62萬5000元以上罰款。

彰化縣環保局呼籲，若發現工廠排放黑煙、露天燃燒、車輛排放大量黑、白煙等情形，請協助即時通報環保局進行處置，並提醒外出加強個人健康防護，建議多多利用搭乘大眾運輸工具並配戴口罩，以維護個人健康。