手搖杯飲料店滿街林立，逛街民眾人手一杯幾乎也已成時下新潮流，但手搖飲的高糖、高熱量往往卻讓人又愛又怕。為撕掉人們對手搖飲的刻板印象，金門就有業者將當地特產「一條根」藥草熬煮成茶湯，搭配天然乾燥菊花與在地小農自產的純正百花蜜，調製成清新的「一條根蜂蜜菊花茶」，讓手搖飲也可以喝得很養生。

「一條根」又名「千斤拔」，是一種多年生的豆科草本植物，因細長的主根深入土中生長，可長達三至六尺，甚難拔取而得名。據古藥典記載，一條根味辛、性溫，可袪風除濕、舒筋活血，雖為「民間草藥」並不屬於藥物，也沒有確切研究證實的功效，早期都製成藥膏、貼布用來改善筋骨疼痛、跌打損傷、產後傷風及消腫止癢等症狀，長久以來一直被金門島上的居民譽為「天賜的保健靈草」。

現今社會飲食都要求以健康、養生為首要，金門手搖飲業者「1855 Herb Tea」利用一條根活血去瘀的特性，將藥草熬煮成茶湯基底，搭配天然乾燥菊花與當地小農自產的純正百花蜜，創新調製出「一條根蜂蜜菊花茶」，讓手搖飲也可以很養生，喝過的民眾都覺得很清新、順口、沒負擔，而且冷熱皆宜。

闆娘許䕒心表示，一條根的妙用很多，民眾也可以購買市售的一條根茶包，在家DIY做出各種一條根養生茶；在寒冬裡還可搭配桂圓、紅棗等補血氣聖品，自己調製「一條根桂圓紅棗茶」溫暖心胃，輕鬆養生、喝出健康。