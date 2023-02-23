亞洲大學第一時間由校安中心教官到現場，協助學生疏離到安全地方。（亞洲大學提供／張妍溱台中傳真）

整間鐵皮工廠都陷入火海，火勢相當凶猛，濃煙密佈，台中市消防局派員現場緊急佈水線滅火。（台中市消防局提供／張妍溱台中傳真）

整間鐵皮工廠不斷延燒，消防人員揹水線爬梯滅火，現場濃煙嗆鼻，從遠處就可看到大量黑煙直竄天際。（台中市消防局提供／張妍溱台中傳真）

台中市霧峰區中正路某工廠23日上午8時許發生火警，因火勢猛烈、濃煙竄天際，台中市消防局派80多人趕抵滅火，濃煙不斷波及附近出租套房，有亞大學生受不了濃煙嗆鼻，趕緊跑出租屋處，直呼「濃煙太嗆鼻」，校方也在第一時間派員到現場，協助學生疏離到安全地方，開放教室讓同學休息，初步了解目前學生都安全。

亞洲大學指出，霧峰區1間塑料工廠，今天上午傳出工廠火警，由於濃煙蔓延至鄰近的學生租屋大樓，亞洲大學十分重視，在第一時間就由校安中心教官到現場，協助學生疏離到安全地方，並緊急開放教室讓同學休息，學校導師也到場表達關懷、確認學生安全，初步確認學生均安全。

校方指出，「凱格鹿會館」大約住了約85位亞洲大學的學生；有人員指出，學生是今天一早發現附近有工廠火警，濃煙實在太大，雖然門、窗戶關閉，避免濃煙竄入，但是人還是不適合待在屋內，亞洲大學教官趕緊協助學生疏離到安全地方。