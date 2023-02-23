立法院21日三讀通過疫後特別條例，行政院今日拍板特別預算，10大項補助項目編列3787億預算，保留13億作為預備金，9大部會經費額度也出爐。談及6000元普發現金進度，行政院長陳建仁預估，只要立院越快通過就能越快發放，若要經歷協商冷凍期，估算要到4月才能發放，屆時期待企業能配合促銷，以利擴大內需、活絡經濟；副院長鄭文燦說，將制定多元方式讓民眾領取，預計２月完成系統開發、３月測試。

前閣揆蘇貞昌任內送出疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別條例，明定特別預算經費上限為3800億，各部會討論完畢後，確定三大用途包括1000億挹注勞健保及台電，普發現金6000元共1417億，剩餘1370億用於強化經濟及社會韌性。

據主計總處規畫，財政部1417億中有1413億用於普發現金，4億用於交易手續費及ATM設機行變更設計費、網路服務等4億；經濟部817億，500億撥補台電、145億中小型事業貸款融資保證與利息補貼、110億輔導製造業低碳化與智慧化研發補助、23億完善產業基礎設施、13億推動商業服務業低碳化與智慧化、11億輔導中小企業運用智慧科技拓銷等。

衛福部303億，200億撥補健保、 70億補助國民年金保險費、23億加發低(中低)收入戶生活補助，9億加發身心障礙者、中低收入老人、弱勢兒童及少年等生活補助。交通部274億，200億為通勤通學公共運輸票證方案、53加速擴大吸引國際觀光客、21億觀光景點公共運輸提升。

教育部220億，用於疫後就學貸款補助方案。農委會268億，142億為農業水資源蓄存及農田水利建設、29億強化農路韌性基礎建設、20億韌性漁港建設、19億提升養殖供水效能、13億農村送暖方案、12億輔導農民及業者導入淨零生產機具、11億輔導家禽業者改善禽舍、10億強化森林防減災預警機制。

勞動部300億，用於撥補勞保；內政部165億，撥補住宅基金辦理中產以下自用住宅貸款戶支持方案等住宅政策。文化部編列23億，15億各項藝文振興方案15億、8億發放藝文消費抵用金。另有預備金13億，支應各項工作臨時需要，如普發現金出生人數、弱勢族群數量估算上可能有落差。

主計總處表示，以上歲出所需財源3800億，其中1800億是移用以前年度歲計賸餘，同時舉債2000億，主計長朱澤民強吊，待111年度中央政府總決算經審計部審定後，將依特別條例規定優先以移用以前年度歲計賸餘支應，因此不會舉債。