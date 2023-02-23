《華盛頓郵報》報導，美國眾議院「中國問題特別委員會」主席蓋拉格上週末秘密訪台，並計劃今年夏天之前在台灣舉行聽證會。外交部發言人劉永健今天表示，蓋拉格在台期間曾晉見蔡英文總統、賴清德副總統、拜會國安會秘書長顧立雄與產業界人士，並接受外交部長吳釗燮晚宴。蓋拉格就台美共同關切的議題與深化台美關係，深入與國內交換意見。

對於蓋拉格提到計劃今年夏天之前在台灣舉行聽證會，以及眾議院議長麥卡錫可能明年台灣大選後訪台，劉永健說，外交部目前沒有相關資訊。

劉永健強調，我們一向歡迎美國國會議員來訪，展現對台灣的支持，駐美代表處與國會友人保持密切聯絡，適時對外說明。

劉永健指出，近年來台美關係持續正面發展，不斷深化雙方各領域交往互動，不管是經貿、科技、教育、文化、軍售安全、國際參與、資安、韌性，台美夥伴關係全方位提升，美國行政部門資深官員也多次發表有我言論，不僅重視台海和平穩定，也多次重申對台安全承諾，立法部門支持台美深化關係是跨黨派共識，從友我議案提出的次數、立法內容，以及絡繹於途來台訪問的國會議員，都證明台美關係的深化。