日本航空業者現在所苦惱的，已經從兩三年前等不到乘客，大幅轉變為沒有足夠人力可以來服務大批回流的搭機民眾。以機場安檢人員來說，現在全日本只剩下以前8成左右。

從事安檢業務的日本公司Nishikei無奈指出，以機場員工目前減少20%的福岡機場來說，在疫情肆虐期間，大概流失了40%安檢人員。現在，在國際線的安檢項目上，同一時間可處理3條左右在排隊的人流，只有疫前工作效率的一半而已。

再者，雖然盡全力補足工作人員，但不是人找來就可立馬上工，很多職務還是需要有一定資歷、熟捻度，甚至得考取證照才行。不過，這些日商正快馬加鞭提供職前訓練，希望新聘員工能快點將業務上手。

日本政府最新資料指出，截至2022年9月，全日本共有約5,600名安全檢查人員。若相比2020年4月，也就是新冠病毒剛爆發時期，日本約有7,400位安檢從業者。因此，日本現在也大鬧安檢人才荒。

如今的日本各機場航站中，來自韓國以及東南亞等地的訪日遊客與日俱增，除了通關速度緩慢以外，甚至出關後拿自己託運的行李，至少要花半小時的等待時間已是常態。

根據統計，福岡機場旅客人數在2020年5月驟降至約14萬人次，到了2022年11月大增至178萬人次，約回到疫前平均水平80%左右。故日本兩大航空公司中，全日空已有70%員工陸續回來上班，日航也在積極調度人力。