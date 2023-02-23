根據刑事警察局統計，111年因詐欺受騙的財物損失逼近70億元，突顯國人飽受詐騙困擾，甚至讓台灣變成「詐欺之島」。民進黨立委郭國文、鍾佳濱、黃世杰、張宏陸以及湯蕙禎今召開「打詐小組」成立記者會，提出十大訴求，並宣告將持續透過質詢不同部會，來強化詐騙防範，加強金流追討，並落實不法獲利的洗錢防制。

郭國文指出，詐騙不只受損金額高，近來更是以一年10億規模在成長，且為了取得人頭帳戶而發生囚禁事件層出不窮，手法越來越惡劣，要落實打詐仰賴跨部會的合作，因此打詐小組的成員將在各自委員會努力，分進合擊，讓十大訴求都落實，才能成功阻斷這年收70億的不法產業。

郭國文表示，打詐可以分成兩個層面，第一是民眾面，也就是阻止被騙，第二是不法所得的流向，則是洗錢防制的部分，金融或類金融業在這兩個層面都扮演主要管到，所以針對銀行、匯兌、第三方支付、虛擬貨幣等具有金融性質產業的管理相當重要，也是除了警檢調系統外，阻詐的關鍵產業。

鍾佳濱指出，社群平台廣告刊登詐騙連結、遊戲點數淪為洗錢工具、個資外洩成詐騙誘餌，都是目前政府極須解決的問題。因此，他呼籲政府應積極動起來，跨部會相互協助，共同打擊猖獗的詐騙集團。

黃世杰認為，遏阻詐欺犯罪，應儘速從金融管理工具、個人資訊保護等源頭斷絕詐欺手段，更要加強維護被害人權益。他舉例，目前金管會對於警示帳戶僅有24小時圈存時間，司法警察調查證據難以在短暫的期限內完成，時間過後金流便能迅速移轉，躲避追蹤，金管會及檢警調應研議如何補上漏洞，並針對有疑慮的特定金流進行回復。

張宏陸指出，依據統計，「詐騙事實發生到被害人有意識知道被詐騙時起，平均會經過43天，但詐騙集團1小時內可轉走3.5次金錢。凸顯各部會間如何優化情資分享程序很重要。而轉帳前的預防也需各部會互相配合，站在前線替人民把關。

湯蕙禎表示，近年來，台灣詐騙犯罪猖獗，詐欺案數量更是居高不下，刑責過輕是原因之一，畢竟被抓只判5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金，可以說是「偷的」比「罰的」多，因此湯惠禎認為，將刑責提高且要加強追回被騙鄉親的財產，才能彰顯政府打擊詐騙集團的決心、。

「打詐小組」提出的10大訴求分別為強化銀行防詐騙金流移轉、納管虛擬通貨並修正洗錢防制漏洞、加強地下匯兌的管理、提高詐騙刑責、高檢署成立打詐中心、加快金流追蹤與追討、強化數位平台廣告刊登的規範、加強第三方支付業者洗錢防制規範、強化遊戲點數規範、防範個資外洩。