季節交替，過敏、流感加上新冠疫情，民眾飽受呼吸道症狀困擾。新北聯醫中醫科主任洪國峯指出，中醫經典提到的「正氣存內，邪不可干」，人體的正氣會因季節交替有所變化，免疫力下降，就可能因邪氣、病毒入侵，出現相關反應。民眾平常可以飲用如黃耆、枸杞與西洋參煮成的補氣茶飲預防，但若呼吸道症狀頻繁，建議還是由專業醫師問診，才能徹底解決問題。

呼吸道疾病的症狀多元，民眾常難以判斷，洪國峯表示，一般感冒症狀多是咳嗽有痰，而流感、新冠肺炎常見有發燒與肌肉酸痛與頭痛，中醫多會使用辛溫解表的藥物治療症狀，但流感與新冠肺炎很難區分，快篩還是最快的判斷方法。

有時天氣一變化，民眾身體就會立刻有反應，是否就醫也讓人相當困擾，洪國峯表示，一般頭痛多是緊張痛，可以按摩枕骨旁的「風池穴」舒緩，以兩秒一次的頻率按壓2分鐘，若是鼻塞、流鼻水則可按壓法令紋旁的「迎香穴」，同樣可舒緩相關症狀，但他強調，若症狀沒有緩解，建議就要就醫找出原因。

網路時代發達，民眾經常身體出現狀況，就自行抓藥，先前疫情期間火紅的清冠一號相關藥材，也是賣到缺貨。

洪國峯指出，清冠一號製程都經國家中醫研究所調配與授權，民眾自行抓藥煎煮，或上網購買相關產品，可能因製程問題，最後事倍功半。

洪國峯表示，以裡頭的魚腥草、黃芩幾味藥為例，因較為寒涼，若比例不對，容易造成民眾腸胃不適，建議平時保養以補氣藥材為主，症狀治療還是需要中醫師評估。