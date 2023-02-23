2024年總統、立委選戰即將開打，民進黨中常會22日通過2024年第16任總統及第11屆區域立法委員提名初選選務工作日程，總統初選將在3月初開跑，外界認為比起國民黨紛擾不斷，民進黨提前早舉辦初選有利「定於一尊」，對此，民進黨立委許智傑表示，若提名流程加速，他們樂觀其成，但他們沒有樂觀的本錢。

民進黨中常會22日通過2024年總統及立委提名初選選務工作日程，3月8日中執會成立「2024大選提名策略小組」，3月13日到17日辦理總統初選領表登記，若只有1人參選，總統人選即可出爐，若有多人參選將在4月6日到4月10日舉辦初選民調，並於4月12日中執會通過公告提名人選。

民進黨中常會通過2024總統、立委工作時程，總統初選將在3月初開跑，外界認為，相較於國民黨內紛擾不斷，提早舉辦初選有利於領先者「定於一尊」，對此，許智傑強調，民進黨跟國民黨不同，初選提名不是一人說的算，他們會尊重初選制度，按部就班不會躁進，若提名流程可以加速，當然樂觀其成，他們沒有樂觀的本錢，民進黨應該團結應戰。