路透社報導，王毅是俄羅斯全面入侵烏克蘭將屆滿一年以來，訪俄層級最高的中國官員，分別見到俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）與拉夫羅夫。目前外界猜測雙方將討論中國所提的和平計畫。

俄羅斯外交部發言人沙卡洛娃（Maria Zakharova）在一份聲明中說：「我們注意到一些西方政治人物與媒體關於某種『中國和平計劃』的報導。如同往常，他們歪曲了實情。」

沙卡洛娃說：「中方夥伴向我方說明他們對烏克蘭危機根源的看法以及政治解決的途徑。沒有談到任何個別的計畫。」

俄羅斯今天表示，他們歡迎中國在解決烏克蘭衝突發揮更積極的角色，並珍視中國採取平衡的做法；北京也示意，他們準備發揮「建設性角色」。

然而中國對俄烏衝突的立場微妙，既批評西方對俄羅斯制裁，也沒有為俄國侵烏背書，俄中卻又都希望限制西方在全球事務的主導地位。

俄國總統蒲亭去年2月初出席北京冬奧開幕式，並與中國國家主席習近平雙邊會談，會後聯合聲明高舉兩國「合作沒有上限」，俄國之後2月底揮師入侵烏克蘭；中俄也在日本海、東海、西太平洋舉行聯合軍演。

俄羅斯外交部稍早表示，他們正在研究北京最新發布關於全球安全倡議的文件，當中含習近平最核心的安全提議。