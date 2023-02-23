北大西洋公約組織（NATO）東翼國家領導人與美國總統拜登（Joe Biden）在華沙召開會議，費亞拉在會後作上述表示。俄羅斯全面入侵烏克蘭即將屆滿週年，拜登承諾將「捍衛北約的每一寸土地」，鞏固盟國的團結。

捷克是最早、也是最強力支持烏克蘭的國家之一。

費亞拉首度詳述捷克軍援烏克蘭規模時說，在國家和私人企業合作下，捷克已向烏克蘭交付226輛戰鬥與裝甲步兵車、38門榴彈砲、33門多管火箭砲、6套防空系統和4架直升機 。

費亞拉說：「在捷克的努力下，迄今已援助烏克蘭數以百計重型軍事車輛，以及超過100萬枚火箭彈、反戰車手榴彈、大口徑彈藥，總價值400億克朗（約新台幣554億美元）。」

捷克政府表示，未來數月內，還會有價值數百億克朗的援助物資進入烏克蘭。

美國駐布拉格大使館上週表示，美方將提供捷克2億美元（約新台幣61億元），供捷克軍隊升級和替換送出的裝備。

捷克也收到多輛來自德國的豹2A4型（Leopard 2A4）主力戰車，作為國際交換計畫的一環。這項計畫是讓多國提供烏克蘭所需的軍援，同時換取其他國家給予更現代化的軍事裝備。