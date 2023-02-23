112學年度大學學科能力測驗成績今日公布，台南一中7名學生滿級分，其中4名學生囊括第二、三類組滿級分；第二類組滿級分陳佑曦目標為醫科，希望能治療罹患阿茲海默合併帕金森氏症的爺爺，「爺爺教會我很多事，很捨不得他生病，希望當醫生治療他。」

南一中今年11人次滿級分，第三類組滿級4人次、二類滿級5人次、一類滿級2人次。其中4人預計讀醫科，2人想讀台大電機、1人台大法律。二、三類滿級分的徐御恩原本打算讀獸醫，「考得比預期好」，第一志願放眼台大醫科；一類滿級的鄧宇晴校排前7名，繁星將申請台大醫科，對於電機、法律也都很有興趣，「對未來的發展不設限」，第一類組滿級分的謝廷朗則打算讀台大法律系。

第二、三類滿級分洪秉廷從小喜歡音樂與藝術，曾以版畫作品獲得台南市學生美展第三名，打算讀台大電機，坦言因為怕血沒想過讀醫，「長輩確實有希望我能讀醫，但不勉強。」第二、三類滿級分的蘇文霽打算讀台大電機，他說，父親本身從事科技業面板製程設計，反而希望他讀醫，不要這麼累，但他高二就上交大、清大開放式課程，「在學習過程得到很多成就感。」

南一中校長廖財固指出，今年學測數學A有39人達滿級分、自然科52人達滿級分，國文科、英文科、數學B、社會科分別有39人、62人、64人、31人滿級分，六科滿級分人數占全國滿級分人數比例呈現正成長。

尤其他也提到，今年數B、自然科難度比去年高，但南一中低分群比去年減少3.3％，各班均標挑戰全國頂標成功的班級數各科均有成長，共比去年增加7個班次，值得肯定。