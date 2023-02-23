綜合港媒報導，第四名是李錦記李氏家族，第五名為九倉高級顧問吳光正，第六名是新鴻基地產創辦人郭得勝夫人鄺肖卿，第七名是銀河娛樂董事長呂志和，第八名是華人置業前主席劉鑾雄。
值得注意的是，本次唯一的新面孔是房地產開發商協成行集團的聯席主席方文雄，他接替已故父親方潤華的位置，其家族在富豪榜排行第35名，資產淨值達23億美元。
雖然恒生指數自一年前衡量財富以來下跌12％，但相比之下，香港50大富豪的總財富僅從3,280億美元小跌至3,240億美元。
富比世最新公布2023年度香港50大富豪排行榜，長和系創辦人李嘉誠蟬聯首富寶座，身家約390億美元，而恒基地產創辦人李兆基、新世界發展董事會主席鄭家純及其家族緊追其後，身家分別為303億美元、289億美元。
綜合港媒報導，第四名是李錦記李氏家族，第五名為九倉高級顧問吳光正，第六名是新鴻基地產創辦人郭得勝夫人鄺肖卿，第七名是銀河娛樂董事長呂志和，第八名是華人置業前主席劉鑾雄。
值得注意的是，本次唯一的新面孔是房地產開發商協成行集團的聯席主席方文雄，他接替已故父親方潤華的位置，其家族在富豪榜排行第35名，資產淨值達23億美元。
雖然恒生指數自一年前衡量財富以來下跌12％，但相比之下，香港50大富豪的總財富僅從3,280億美元小跌至3,240億美元。
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