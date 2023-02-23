綜合港媒報導，第四名是李錦記李氏家族，第五名為九倉高級顧問吳光正，第六名是新鴻基地產創辦人郭得勝夫人鄺肖卿，第七名是銀河娛樂董事長呂志和，第八名是華人置業前主席劉鑾雄。

值得注意的是，本次唯一的新面孔是房地產開發商協成行集團的聯席主席方文雄，他接替已故父親方潤華的位置，其家族在富豪榜排行第35名，資產淨值達23億美元。

雖然恒生指數自一年前衡量財富以來下跌12％，但相比之下，香港50大富豪的總財富僅從3,280億美元小跌至3,240億美元。