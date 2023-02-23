基隆市國道客運9026路線的爭議方興未艾，基隆市政府23日中午邀請客運業者赴市府說明。基隆市長謝國樑表示，近日以來通勤民眾對於國道客運的營運狀況非常不滿。他強調，若一周內客運業者的營運狀況不能改善，考慮以緊急避難的名義，載運市民通勤。

國道客運9026路線是基隆市安樂區的通勤族來往台北市之間的重要路線，近來因為客運業者屢屢發生脫班等狀況，導致民眾坐不上公車。謝國樑23日上午受訪時表示，客運業者及公路總局應努力解決這個問題。

謝國樑強調，國道客運的營運及路權掌握是在公路總局手中，不是基隆市政府能夠干預。就算市府想協助補助業者，也沒有法源依據。謝國樑表示，若一周內國道客運的亂象無法解決，通勤族仍需等一個小時才能上車，基隆市府考慮以「緊急避難」的方式，市府租遊覽車載市民回家。

謝國樑說，台北市區監理處22日表示，國道客運9026路線的乘客，僅需等7到10分鐘，就能夠上車，他認為這與現實完全不符。謝國樑懇請客運業者及公路總局，能夠讓基隆市民有穩定的通勤公車班次。