李子森（左起）、是元介、翁滋蔓、黃靖倫、峮峮、許孟哲、蔡黃汝、孫協志、王仁甫到屏東出外景。（中視提供）

峮峮做出拍寫真的情境動作。（中視提供）

中視《飢餓遊戲》日前到屏東錄影，翁滋蔓日前首登節目，製作單位特地量身打造「找出真女神」企劃，設定蔡黃汝、峮峮、翁滋蔓3人之中有一位才是正港真女神，而男藝人必須透過遊戲取得線索，一開始選隊時，當李子森見到翁滋蔓時特別興奮，如粉絲遇到偶像，害羞大喊：「是本人耶。」

真假女神身分不能被識破，但王仁甫很懂得技巧，時不時就會套話測試，讓蔡黃汝、峮峮、翁滋蔓努力證明自己「係金A」。

進行猜歌遊戲時，3位女神念歌詞但必須揣摩各種情境，當蔡黃汝抽到用「對男朋友撒嬌」的語氣念歌詞，王仁甫都覺得這很適合她，蔡黃汝也立刻抱著峮峮當成男朋友一般開始撒嬌。

峮峮則是抽到「在北海道拍寫真」的情境，她俏皮擺出動作極為可愛；翁滋蔓揣摩「上廁所時門被打開」，表情浮誇毫無偶包，只是男藝人看不下去，直說比較像3個喝醉酒的女生。該集將於本周日（26日）晚間8點在中視播出，隔周六晚間8點在中天娛樂台也有播。