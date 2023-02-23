美國總統拜登昨（22）日結束4天出訪行程，回程前他批評普丁暫時退出核子武器裁減條約的決定是「重大錯誤」。當他從華沙搭機，準備返回國門時，不料在登上空軍一號專機時，滑了一跤，不禁讓人想起他兩年前剛上任時，也曾在登機時連跌了好幾次。

從影片中可以看到，高齡80歲的拜登獨自登上空軍一號的樓梯，一開始還扶著把手，就在走到距離機門前最後一段階梯的時候，突然踩空絆了一下，當場雙手撲地。他隨即起身繼續走，甚至加快了腳步，抵達機門時再回頭向記者揮手致意，但全程已被攝影機拍了下來。

拜登過去在2021年3月前剛上任之際，也被拍到登機爬梯時，一連跌倒3次，引發民眾擔心他的健康狀況是否足以治國。

美國總統拜登22日在華沙，與北約東翼9國領袖進行會談，強調會保衞北約成員國的每一寸領土。（圖／路透）

此外，根據英國《衛報》報導，拜登週三在波蘭華沙與北約東翼9國領袖進行會談，也是他這趟出訪最後一個行程。會前他被面對記者提問普丁暫停「新戰略武器裁減條約」（New START）一事，他表示普丁的決定是「一大錯誤」，而這也是拜登首次發表相關評論。

會談中，拜登讚揚北約東翼9國協助烏克蘭抵抗俄羅斯。他指出，布加勒斯特9國（Bucharest Nine）是北約集體防禦的前線，在這場衝突中扮演捍衛自由與民主的關鍵角色，並強調北約第5條（共同防禦）是美國作出的神聖承諾，美國會保衞北約成員國的每一寸領土。