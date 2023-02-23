富比士發布最新2023香港50富豪榜，長和系創辦人李嘉誠再度連莊，以390億美元資產位居榜首；人稱「四叔」的恒基地產創辦人李兆基則以303億美元淨資產排名第二。阿里巴巴副主席蔡崇信，以85億元資產位居第九。全球最大玩具製造商、近年在房地產開發上加大投資的旭日國際創辦人蔡志明，以82億美元淨資產躋身富豪榜第十位。

李嘉誠以390億美元資產位居第一，更比去年增加235億港元。富比士指，雖然長和的股價因盈利疲弱而下跌，但部分被李嘉誠所持有能量飲料公司「Celsius」的股份抵消，因在百事可樂宣布向該公司投資後，該公司的股價翻近一倍。

富比士富豪榜顯示，第二名為恒地創辦人「四叔」李兆基，去年房地產市場疲弱，他的淨資產亦連累下降11％至303億美元，但仍位居第二。至於排名第三的是已故新世界創辦人鄭裕彤的兒子鄭家純，他自2020年以來一直位居第三，去年新世界家族的資產增加了25億美元，達到289億美元，非常貼近第二位的「四叔」。

新世界發展主席鄭家純及其家族，以289億元資產位居第三，財富按年增加25億美元，主要受惠於周大福股價升近兩成。

前10位香港富豪：

長和系李嘉誠（390億美元）

恒地李兆基（303億美元）

新世界鄭家純（289億美元）

李錦記李文達家族（193億美元）

會德豐吳光正（169億美元）

新地鄺肖卿（152億美元）

嘉華集團呂志和（149億美元）

華人置業劉鑾雄（132億美元）

阿里巴巴聯合創始人蔡崇信（85億美元）

玩具大王蔡志明（82億美元）

此外，本次唯一的新面孔，是房地產集團協成行的聯席主席方文雄，他接替已故父親方潤華的位置，其家族在富豪榜排行第35位，資產淨值達23億美元。首富李嘉誠的次子、出任盈科拓展主席的李澤楷，涉獵金融、科技、房地產、電訊等多個領域，而旗下保險公司FWD業務更遍及香港及新加坡，現以47億美元居第20位。

富比士稱，雖然恒指去年至今下跌12％，但相比之下，香港首50位富豪的總資產，僅從3280億美元，小幅下跌至3240億美元。