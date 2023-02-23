台灣通往馬祖的2條海底電纜，先後被大陸漁船、貨輪扯壞，馬祖網路斷訊，讓民眾相當不便，民進黨立委趙天麟表示，應該把這個當作是「灰色衝突」，國防部長也曾說電纜是重要的戰略使用，經常性被破壞，是一個國安危機。

趙天麟指出，把這件事情當作是個灰色衝突是有必要，國防部長也說這麼重要的戰略使用電纜，經常性破壞而且是中國盜砂船，有規模和頻率相當高，也可以定義為是「灰色衝突」，是一個國安危機，所以除了復原工作上要加強，也必須訴諸對岸和國際不要再做這樣的事情，會讓兩岸互信更加缺乏。