瑞磁總經理進何重人表示，美國的第三方實驗室在面臨新冠檢測業務持續萎縮的壓力下，急需新的檢測項目和業務來填補業績，而單一平台上具有的傳染病分子檢測目標數越多，且獲得FDA認證通過的產品，例如瑞磁的GPP與RPP，將會是他們的首選。

何重人進一步表示，瑞磁的傳染病檢測產品不僅兼具多目標、高通量與自動化優勢，更具有強大的價格競爭力，在保險給付的前提下，實驗室收集越多檢體進行檢測，產生的營收貢獻度將愈大。

此外，新冠檢測收入銳減對國際大廠造成不小的衝擊，單一新冠分子檢測業務的快速下滑，裁員潮開始湧現，多元檢測項目有可能成為下一波檢測產業軍備競賽的兵家必爭之地。綜觀國際，在義大利醫療檢測廠商Diasorin以18億美元高價收購Luminex後，目前市場上像瑞磁一樣擁有多目標、高通量且通過FDA認證的檢測平台更是稀有。

瑞磁指出，今年IVD產品的成長動能，將透過與國際大廠產品的互補合作進一步推升。目前已鎖定數家缺乏FDA認證且有多元檢測需求的國際大廠進行洽談，這些大廠具有通路和業務人員的規模優勢，若能再搭配瑞磁本身的業務團隊，採合併營銷方式快速增加曝光率與導入速度，將有助瑞磁產品在美國市場滲透率的大幅提升。

此外，瑞磁將持續開發更多的新檢測項目，以及未滿足醫療需求的抗藥性基因檢測產品。 今年的目標是推出28項研究用真菌檢測試劑(Fungal RUO)與性傳染病檢測(STI RUO)兩項新品，進而結合抗藥性基因的檢測服務。

世界衛生組織(WHO)近年指出，抗生素的氾濫與環境持續惡化，加大細菌抗藥性對人類健康的威脅，尤其是免疫低下族群、性行為開放族群的風險最高。因此，若能在判定感染的病原體時，同步檢測真菌/細菌的抗藥性，對患者的治療效果將會有顯著提升的效果。換言之，決定廠商未來市場佔率與品牌價值勝出的關鍵，將在於檢測項目的累積，擁有愈多經FDA認證的可檢測病毒或細菌種類，愈有機會搶佔先機。