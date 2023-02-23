新春開始營運即報佳音的太醫，受惠客戶需求增加，1月營收1.9億，逆勢交出年增12％佳績，自結單月稅前淨利3,192萬元、年增34％，每股稅前賺0.43元。由於目前訂單能見度明朗，預期上半年出貨將維持高檔。

一直都是醫材族群獲利前段班的太醫，去年第四季在大啖解封後全球醫材需求成長商機下，不僅單季營收創新高，自結稅前淨利1.28億元，年成長交出翻倍成績，每股稅前盈餘約1.78元；累計全年稅前淨利4.13億元、年減約5％，主要是業外無售廠收入影響，稅後淨利則達3.31億元，EPS4.56元。

太醫聚焦拋棄式耗材市場，隨著全球醫材市場已逐漸回復到年成長4％水位，先前因疫情造成的資源失衡，2022年已逐漸回到正常水位，非密閉的其他醫材銷售持續恢復，銷售成長超過二成。

太醫除了主力產品密閉式抽痰管仍可穩定成長外，看好長照、防感控目前也積極布局發展，且網羅不少相關人才，跨足電子醫療，力拚疫後產業洗牌，將傳統醫材將朝向智能化下，也能爭取更大的市場商機。

法人表示，隨著各國解封，採取將疫情共存視為新常態後，非緊急醫療行為重啟，醫療器材產業業態也在醫院持續恢復正常採購，將帶動太醫業績成長。最受關注的大陸市場，預期因解封可能帶來疫情風暴，對醫藥和耗材需求將十分強勁中，也讓太醫未來營運備受期待。