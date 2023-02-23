當愛上一個人時，有些人會因佔有欲過強，開始限制另一半的任何大小事務，只為了滿足自己的安全感，但《摘星工廠》運勢專欄指出，水瓶座、牡羊座、雙魚座不會用愛來束縛對方，他們不希望做出讓對方感到不舒服的事，會盡量避免發生。

▍水瓶座

水瓶座對人對事的態度，有著獨立、自由的認知，他們不希望被別人勉強，也明白被人勉強的痛苦，在愛上一個人後，會更加明顯，他們會變得體貼又善解人意，不會去想自己為對方犧牲了什麼。

▍牡羊座

牡羊座在戀愛中可做到近乎無私，願意付出一切去愛，不要求回報，只要了解他們的單純，就知道這種無私不是不可能，牡羊座喜歡與戀人成為無話不談的伴侶，讓對方感覺不舒服的事，會盡量避免。

▍雙魚座

不要將雙魚座的黏人和佔有欲混為一談，兩者有很大的區別，雙魚座是真的愛黏著另一半，恨不得去哪都帶著對方，但這一切都是建立在感覺舒服、沒有意見的情況下，雙魚座為伴侶著想的態度從未變過，不會做讓別人感到壓迫的事。