賴男因心虛自摔在地，後方員警立即上前戒護，避免行經機車再擦撞到他。（取自社會事新聞影音∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣民雄鄉頭橋黃昏市場昨下午一名男子未戴安全帽，騎偷來的機車一路闖紅燈狂飆，被警方盯上，疑似因心虛竟自摔在地，後方員警見狀馬上停車，蹲著戒護該名男子，並通知其他員警到場，過程被一旁民眾錄影以「警匪追逐」上傳至「社會事新聞影音」社群，今民雄分局員警出面表示，當下並未追捕嫌犯，反而是見他跌倒在地，員警立刻上前保護。

50歲賴姓男子昨下午3點點多騎著從雲林縣偷來的機車，未戴安全帽在頭橋黃昏市場附近道路遊蕩，民雄分局民興派出所警員江晟銨見他闖紅燈、變換車道且一路狂飆，已涉危險駕駛，馬上跟著賴男後方，並通報線上巡邏及所內警力副所長周祐徹等人協助攔截圍捕。

賴男見巡邏警員心虛，竟闖入人潮眾多的市場，結果不慎自摔倒地，江晟銨見狀馬上把警察機車停在賴男旁邊，避免行經機車不慎擦撞到他，所幸賴男傷勢不重，警方發現他有竊盜等多項前科，且查出機車在雲林斗南鎮通報失竊，當場將賴男逮捕，全案訊後依竊盜罪嫌移送嘉義地檢署偵辦。