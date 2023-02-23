藝人夏于喬父親夏世紘因涉富南斯吸金案，一審被判刑2年4月，日前又遭曾參選台北市議員的陳婕瑄指控，她透過夏世紘等人向金主借款750萬元，結果遇到高利貸，導致房子遭強制執行，怒告夏世紘等人涉嫌詐欺等罪，但台北地檢署認為，陳婕瑄是財金系畢業，應了解借款抵押的流程，夏世紘等人罪嫌不足，23日不起訴夏世紘6人。

夏世紘因涉入新加坡富南斯集團吸金案，檢方認定夏世紘不法所得約1400萬元遭起訴，去年台北地院依違反《銀行法》判夏徒刑2年4月，案件仍在高院審理中。

陳婕瑄控稱，她2019年初因有資金需求，透過關係找到夏世紘等人，向陳姓金主借款750萬元，月息2.5％，並由代書處理不動產抵押擔保事宜，後來房產遭到強制執行，她質疑遇上高利貸被騙，控告夏世紘6人涉嫌重利、詐欺等罪。

但檢方調查後認為，陳女是某科技大學財務金融系畢業，曾從事房地產相關工作，應熟悉不動產抵押設定程序，而且她是主動找人借款，夏世紘6人只是介紹人及出資金主、代書，與重利罪構成要件不符，且沒有詐欺犯意，今以罪嫌不足，將夏世紘6人不起訴。