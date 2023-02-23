商丘公車發布停運通告後刪除，工作人員：全體職工5個月沒發工資。（觀察者網）

今天（2月23日）上午，商丘市公共交通有限公司在官方公眾號「商丘公交」發佈通告稱，3月1日起暫停運營商丘市市區公車線路。不過，「商丘公交」後來又刪除了該公車停運通告。

對此，新黃河記者電話採訪商丘市公共交通有限公司工作人員，對方表示，停運線路主要是市區線路，目前上級單位對此事比較重視，公交公司負責人已經前往相關部門開會，其還稱，全體職工已經五個月沒有發工資。

記者隨後致電商丘市交通運輸局，一名工作人員表示尚不清楚具體情況。此外，商丘市12345市政府服務熱線工作人員則告訴新黃河記者，「這個是民生問題，非常重視，已經上報了」。新黃河記者發現，目前「商丘公交」公眾號已經刪除了該公交停運通告。

「商丘公交」公告稱，受疫情衝擊、國家新能源補貼政策調整、財政補貼不到位等多種因素疊加影響，導致目前該公司虧損十分嚴重，經營異常困難，員工工資、社保金拖欠，無力支付，車輛充電電費、車輛保險等無資金購買，已經無法繼續承擔老百姓出行的公益性事業和民生工程。

鑒於公司實際困難，經研究決定，擬於2023年3月1日起暫停運營商丘市市區公交線路，請廣大市民、乘客提前做好出行安排，由此帶來不便，敬請諒解。

據商丘市政府官網信息顯示，2021年末，商丘戶籍人口1012萬人，常住人口772.3萬人，全市城鎮化率47.21％。商丘下轄夏邑縣、虞城縣、柘城縣、寧陵縣、睢縣、民權縣6個縣，梁園區、睢陽區2個區，永城市1個省直管縣級市和2個功能區（城鄉一體化示範區、經濟技術開發區），總面積1.07萬平方公里，全市共有198個鄉（鎮、街道），4817個行政村（社區）。