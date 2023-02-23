人氣年年滿點的草地音樂會，過去受到疫情影響採直播或於異地辦理，今年將重新回歸高美館草坡辦理，以《守住台灣》為主題的二二八紀念草地音樂會將於2月25日星期六晚上七點於高美術館草坡舉辦。透過萬人共唱的氣勢與氛圍，讓歷史情懷融入民眾的情感之中。

:以《守住台灣》為主題的二二八紀念草地音樂會將於2月25日星期六晚上七點於高美術館草坡舉辦(高雄市文化局提供)

從2014年開始，高雄春天藝術節連年都有二二八紀念音樂會辦理，過去多於高美館草坡上以草地音樂會形式舉行，並作為揭開整個藝術節的序幕，為了讓市民能更親近聆賞音樂、感懷前塵過往的歷史傷痛、發揮二二八的正面紀念意涵，今年以《守住台灣》二二八草地音樂會將由楊智欽指揮率領高雄市交響樂團與台語金曲歌后-曾心梅、金曲創作原民歌手-戴曉君、金鐘主持/台語唱將-邵大倫、美聲男高音-朱宏昌、台灣著名次女高音-翁若珮及天生歌手合唱團等上百名演出者，共同演繹台灣經典曲目，用音樂展現美麗的台灣．勇敢的高雄。

金鐘主持/台語唱將-邵大倫(高雄市文化局提供)

由男高音朱宏昌渾厚嗓音演唱Tell My Father揭開音樂會序幕，演奏蕭泰然老師對故鄉台灣愛的歌曲《來自福爾摩沙的天使》。接著在詩人李敏勇與曾貴海二位老師的詩文帶引下，也將目光聚焦回到高雄這塊我們生長的地方，由次女高音聲樂家翁若珮的歌聲，獻上蕭泰然老師的兩首歌謠《上美的花》、《永遠的故鄉》。由金曲創作歌手戴曉君、台語唱將邵大倫與天生歌手合唱團的歌聲，帶著樂迷們回顧從山川一路走向城市，更透過畫面，見證高雄的逐漸成長

台語金曲歌后-曾心梅(高雄市文化局提供)

二二八草地音樂會向來是作為高雄春天藝術節每年的首場節目，循例以露天音樂會演出形式，採取草地席地而坐形式，不特別提供座位，要請入場觀眾不要攜帶童軍椅、折疊桌、板凳等進場；也禁帶寵物、嬰兒車、腳踏車入場，禁止使用任何與火相關物品，如吸煙、烤肉等。《守住台灣》音樂會憑票入場，自從2月8日開始索票至今，即獲得許多市民朋友及愛樂粉絲的熱情支持，主辦單位高雄市文化局呼籲已經索票的市民不要錯過現場觀賞這場節目的難得機會。

金曲創作歌手戴曉君(高雄市文化局提供)

曲 目：

1）來自福爾摩沙的天使-高雄市交響樂團

2）Tell My Father-朱宏昌/高雄市交響樂團

3）補破網/望春風/雨夜花/黃昏的故鄉-曾心梅/高雄市交響樂團

4）悲情城市/超級大國民/望你早歸-高雄市交響樂團

5）杯底不可飼金魚/菸酒歌/思慕的人/青春嶺/寶島漫波-邵大倫/高雄市交響樂團

6）上美的花-翁若珮/高雄市交響樂團

7）永遠的故鄉-翁若珮/高雄市交響樂團

8）伊是咱的寶貝-天生歌手合唱團/高雄市交響樂團

9）為彼此歌唱-戴曉君/天生歌手合唱團/高雄市交響樂團

10）英雄/白鴿/全世界最亮的光-邵大倫/高雄市交響樂團

11）美麗島-戴曉君/天生歌手合唱團/高雄市交響樂團

12）祝福-曾心梅/高雄市交響樂團

13）台灣-天生歌手合唱團/高雄市交響樂團

14）愛與希望/台灣翠青-翁若珮/天生歌手合唱團/高雄市交響樂團