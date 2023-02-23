大陸男星王寶強2016年踢爆妻子馬蓉出軌已婚經紀人，離婚官司纏訟兩年雙方婚姻才終於畫下句點，近年來王寶強與世界小姐亞軍的馮清交往，如今已交往四年的兩人被直擊手牽手現身停車場，而他們的「最萌身高差」引發網友熱議。

大陸狗仔在今（23）日上傳一段王寶強與女友馮清現身停車場的影片，當中可見身穿粉色上衣的馮清與王寶強牽手走在一起，感情看起來相當不錯，不過他們的「最萌身高差」讓網友直呼太可愛了，更有網友笑虧有種「媽媽帶小孩的既視感」。

事實上，王寶強2016年8月14日凌晨發出聲明表示，無法容受背叛婚姻與破壞家庭的行為，所以將結束與妻子馬蓉的婚姻關係，同時解除宋喆的經紀人職務，但在兩年後才順利離婚，兒女的監護權兒子由王寶強撫養，女兒則交由馬蓉照顧。

然而，事隔多年，這件事卻已對王寶強造成相當大的傷害，因此許多心疼他的網友在影片曝光後紛紛留言「希望王寶强這次可以遇到一個對的人，幸福下去」、「希望能够一直這麼幸福下去，早日修成正果」、「只要相愛就好，希望能够幸福」、「這波最萌身高差可以呀，希望可以長長久久」、「王寶强也該開始他的新生活，祝他們一直幸福下去」。